البلديات تحتفل بتحرير درنة.. الجيش وصمود الأهالي وراء الانتصار

المتوسط- محمود محي

باركت البلديات الليبية تحرير مدينة درنة من الإرهاب الجماعات المتطرفة، وذلك في بيان أصدره المجلس عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة سيطرة الجيش على المدينة بالكامل.

بنغازي تفرح بعودة درنة

بداية، باركت بلدية بنغازي، وعميدها المستشار عبد الرحمن العبار الانتصار التاريخي المؤزر بتحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية، وتعود لحضن الوطن مدينة للعلم والثقافة والحياة.

وقالت البلدية في بيان إن هذا الانتصار جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين تمكنوا من دحر الإرهاب إلى غير رجعة من خلال العزيمة والإصرار على النصر والتفاف الشعب حول المؤسسة العسكرية وقائدها المظفر المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

وأضافت البلدية في بيانها “إننا في هذه اللحظات التاريخية التي تعمنا فيها الفرحة العارمة بهذا الانتصار، نستمطر شآبيب الرحمة والغفران على كل شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأنفسهم انطلاقا من بنينا مرورا ببنغازي والهلال النفطي والجنوب الحبيب وانتهاء بدرنة”، معربة عن أملها من المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وأن يعيد المفقودين سالمين.

وتقدمت البلدية بالتهنئة الخالصة إلى الشعب الليبي العظيم وللقوات المسلحة العربية الليبية ضباطا وضباط صف وجنود وعلى رأسهم القائد العام المشير خليفة حفتر، وإلى كافة الشباب المساند للجيش من رجال أمن ومدنيين، مؤكدة أنهم سطروا الفخر بحروف من نور في صفحات تاريخ ليبيا المشرف.

وباركت البلدية هذه الانتصارات بتحرير مدينة درنة الغالية على قلوب الليبيين لتعود هذه المدينة من جديد لأحضان الوطن خالية من الإرهاب والمتطرفين ومدينة للعلم والثقافة والحياة.

وقالت إننا “نثمن صمود أهالينا في درنة طيلة هذه الفترة وصبرهم وبسالتهم في وجه العداء ليذكروننا بما دأب عليه أهالي مدينة بنغازي طيلة حربهم على الإرهاب وخلاصهم منه، وعودة مدينتهم عاصمة للشرق الأبي”.

ورفعت بلدية بنغازي أسمى آيات الامتنان والتقدير لأسر شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواح أبنائهم الطاهرة ثمنًا لخلاص الوطن من الإرهاب والتطرف مباركة لهم هذا النصر المؤزر من عند الله.

بلدية سلوق تبارك

وهنأ المجلس البلدي لبلدية سلوق قوات الجيش الليبي بإعلانه تحرير مدينة درنة من الإرهاب الجماعات المتطرفة، وذلك في بيان أصدره المجلس عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة سيطرة الجيش على المدينة بالكامل.

وقال عميد بلدية سلوق بشير الجرماني الفاخري، في تصريحات صحفية، إنه وبإعلان تحرير الجيش لمدينة يكون إقليم برقة بالكامل محررًا من الإرهاب عقب أربع سنوات من النضال والجهاد الذي خاضه الجيش والقوات المساندة منذ انطلاق عملية الكرامة سنة 2014، حيث هنأ أسر الشهداء والجرحة والمفقودين بالنصر المؤزر.

وأضاف الفاخري أن دور بلدية سلوق في المعارك ضد الإرهاب كان رياديا، وذلك لما لعبة أبناء بلدية سلوق من جميع التركيبات والمناطق بالبلدية من دور في تحرير الوطن، حيث ارتقى منهم الشهداء والجرحى والمفقودون، مؤكدا أن دعم المجلس البلدي سلوق المادي والمعنوي للقوات المسلحة لم يتوقف طيلة السنوات الأربع، كان أبرزها دعم بالسلاح والذخير وقطع غيار السيارات، إضافة إلى دعم سياسي في مختلف المواقف والمحافل على مختلف الصعد.

اجدابيا تحتفل

وقام المئات من أهالي مدينة أجدابيا بالخروج في مسيرة حاشدة احتفالاً بإعلان تحرير مدينة درنة والموانئ النفطية من الإرهاب.

وقد جابت المدينة مساء الجمعة مسيرة كبيرة ابتهاجاً بإعلان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر تحرير مدينة درنة من الإرهابيين.

وأكد المتظاهرين دعمهم الكامل لقرار القائم العام بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

أوجلة تهنئ الشعب

وأصدر المجلس البلدي بمدينة أوجلة، بيانًا، بمناسبة تحرير مدينة درنة، جاء نصه: «بهذه المناسبة يُسجل المجلس البلدي فرحة عامرة لهذه السلسة المتواصلة من الانتصارات المجيدة في كافة الجبهات محققين بذلك وعودهم الصادقة التي قطعوها على أنفسهم بالنصر أو الاستشهاد».

وأضاف البيان: «بكل معاني الفخر يتقدم المجلس البلدي لبلدية أوجلة بأسمى آيات التقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وجنودها البواسل الذين سطروا الأمجاد بتحريرهم مدينة درنة الغالية من براثن القوى التكفيرية والظلامية بعد أن قدموا أرواحهم رخيصة فداءً لهذا الوطن الغالي».

The post البلديات تحتفل بتحرير درنة.. الجيش وصمود الأهالي وراء الانتصار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية