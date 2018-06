سيادة ليبيا خط أحمر.. الجيش يكشر عن أنيابه ضد إنشاء قواعد أجنبية

المتوسط- محمود محي

سيادة الدولة الليبية خط أحمر، وانتهاكها مرفوض تحت ايّ مسمى، هكذا جاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي حذر أي طرف دولي من إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الليبية، فيما أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش سيلجأ للقوة حال نشر إيطاليا قواتها بالجنوب.

وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان رسمي، أي أطراف دولية تسعى لانتهاك سيادة الدولة الليبية من خلال إنشاء قواعد عسكرية في مناطق الجنوب، بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر البيان الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه؛ أنه «في الوقت الذي تحرص فيه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على إنشاء علاقات دافئة وشراكات استراتيجية متوازنة مع كل الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة بين ليبيا وغيرها من الدول».

وتابع البيان، «إلا أنه تردنا معلومات عن رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية».

وأشار البيان إلى أنه «ولهذا تحذر القيادة العامة للقوات المسلحة هذه الأطراف من القيام بهذا العمل الذي نعتبره ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي ويمثل اعتداء سافرًا على الدولة الليبية وسيادتها على أراضيها».

وختم البيان موضحً أنه «وعليه فإن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعلن بأنها وفي إطار تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشآتها ومقدراتها الاقتصادية وبما يمنع أي تصرف يمثل عدوانًا وانتهاكًا للسيادة الوطنية».

القوة هي الحل

وأعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، استعداد الجيش الوطني للتصدي لأي محاولة لانتهاك السيادة الليبية، مؤكدًا أن هناك دولا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأوضح “المسماري”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة، أن إيطاليا بدأت بتحركات عسكرية في منطقة غات جنوب ليبيا، مؤكدًا أن الجيش الوطني سيلجأ للقوة في حال نشر قوات إيطالية في الجنوب

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة، أنه لا يجوز لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق توقيع اتفاقيات مع إيطاليا أو دول أخرى بدون الرجوع إلى مجلس النواب، موضحًا لافتا السراج غير معترف به محليا وأي قرار يصدر منه غير شرعي.

وأكمل: «سنتخد جميع الخيارات المطروحة في حال إقدام إيطاليا على إنتهاك السيادة الليبية وقامت بنشر جنودها في مناطق جنوب البلاد بحجة مكافحة الهجرة الغير الشرعية».

