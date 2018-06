خارجية الصين تبلغ «سيالة» قٌرب استئناف أعمال سفاراتها بليبيا

المتوسط- محمود محي

ألتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة مع شين كسيا دونغ مساعد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التى تعقد بموريتانيا .

مساعد الوزير الصينى أبلغ سيالة قرب استئناف السفارة الصينية أعمالها من العاصمة طرابلس قريبا جدا وأن الحكومة الصينية باشرت أعمال الصيانة استعدادا لمباشرة العمل، وأكّد عودة الشركات الصينية لتنفيذ المشاريع في الفترة القريبة .

كما سلّم المسؤول الصيني للوزير محمد سيالة دعوة رسمية موجه لدولة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمشاركة في المنتدي الأفريقي الصينى الذي سيعقد في بكين في شهر سبتمبر من العام الجاري .

وجرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإفريقي والدولي، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا السياسية بما يخدم مصلحة البلدين.

