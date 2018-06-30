بماذا وصفت الخارجية المصرية دور الجيش الليبي؟

أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، إن الجيش الليبي يقوم بدور مهم في مكافحة الإرهاب والحفاظ على كيان الدولة من تهديد الميليشيات المسلحة والتنظيمات الارهابية.

وأضاف “أحمد أبوزيد”، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية “تن”، أن وزير الخارجية المصري التقى نظيره الليبي من أجل بحث تداعيات الوضع الليبي وآليات تنفيذ الاتفاق السياسي علي هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن مصر تقوم بدور مهم في مساعدة المؤسسة العسكرية الليبية على توحيد صفوفها بشكل كامل، بالإضافة إلى أنها تتواصل مع دول الجوار والتوصل إلى الاتفاق المطلوب.

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