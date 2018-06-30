المسماري يحذر من انتهاك السيادة الليبية

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، استعداد الجيش للتصدي لأي محاولة لانتهاك السيادة الليبية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة سكاي نيوز، حيث بين المساري، أن أطراف خارجية مثل إيطاليا، تسعى لإنشاء قوات عسكرية في الجنوب الليبي، وتحديداً في مدينة غات.

ولفت المسماري، أن تواجد قوات إيطالية في الجنوب، جاء على خلفية توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفاقايات مع الجانب الليبي، دون الرجوع إلى مجلس النواب ولجنة الأمن القومي في البرلمان ليتم اعتمادها في المجلس.

وحذر المسماري من أي تدخل بالسيادة الليبية، مؤكداً أن الجيش والبرلمان سيقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تدخل.

وحول اختيار مدينة غات تحديداً لإنشاء قواعد عسكرية، بين المتحدث باسم القوات المسلحة، أن الاختيار ربما جاء نظراً لموقعها الجغرافي، إلى جانب أهميتها الاقتصادية، نظراً لاحتوائها على الذهب واليورانيوم والمعادن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا