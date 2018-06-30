صالح يتعهد بحل كافة المشاكل التي تواجه بلدية اجدابيا

ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع عميد بلدية اجدابيا العقيد سعد العكوكي أمس الجمعة الوضع الراهن داخل البلدية والمشاكل والعراقيل التي تواجهها.

صالح أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للبلدية على أن اجدابيا من البلديات المهمة التي يجب دعمها والوقوف معها ، متعهداً بإيجاد الحلول لكافة المشاكل بالتنسيق مع الجهات المختصة في اسرع وقت ممكن .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن لقاء عميد البلدية مع رئيس مجلس النواب يأتي في إطار وضع المسؤولين في صورة الواقع الحالي لبلدية اجدابيا وتنفيذ ما تم الوعد به من قبل الحكومة في انجاز بعض المشاريع السريعة .

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