الاتحاد الأوروبي يُمول تدريبا لبناء القدرات المحلية في بنغازي

شارك موظفو بلدية بنغازي وقسم الإدارة العامة في جامعة بنغازي في تدريب هذا احول أفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف بناء القدرات المحلية في بنغازي وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء الأوروبيين.

هذه الدورات التدريبية هي جزء من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من قبل منظمة اكتد الذي يهدف إلى دعم الجهات الفاعلة المحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات وتحسين إدارة عملية إعادة الإعمار، بعد أزمة 2014 التي أدت إلى دمار الكثير من المباني والبنية التحتية في المدينة ونزوح عدد كبير من السكان. هذا المشروع يشمل دعم مكتب المشروعات بالبلدية في تقييم الأضرار وإعادة تأهيل بعض المباني، وتمكين المجتمع المدني من قيادة جهود تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم إدارة قطاع الصحة بما في ذلك تدريب الجراحين الليبيين. يركز هذا التدريب الخاص على دعم إدارة البلدية من أجل تعزيز جهود إعادة الإعمار.

وقال علاء نوال، نائب مدير مكتب المشروعات بالبلدية: “الجمع بين هيئة استشارية [مثل الجامعة] مع مؤسسة تنفيذية [البلدية] خلقت شراكة مهمة للغاية، وتستفيد كلتا المؤسستين من بعضهما البعض. هذا التدريب سيفيدنا على المدى الطويل في عملية إعادة الإعمار، لتحديد رؤية لمدينة بنغازي وتخطيطها. لدينا الآن رؤية أكثر شمولية للخطوات التالية المطلوبة.

وشملت هذه الدورات التدريبية المكثفة تقييم قدرات البلدية وهيكلها الإداري من أجل صياغة منهج تدريبي فعال، وتحديد رؤية طويلة المدى لمدينة بنغازي تجمع جميع الممثلين المحليين.

