درنة .. موعد الجيش مع النصر .. وموعد الإرهابيين مع الهزيمة

المتوسط:

الثامن والعشرين من حزيران(يونيو) هو يوم سيكون له ما بعده بالنسبة للجيش الليبي، وللمنطقة الشرقية بشكل خاص ولليبيا بشكل عام.

ففي هذا اليوم انتصرت إرادة الجيش المستمدة من إرادة الناس على الإرهاب الدولي بواجهته المحلية، المدعومة بشراسة من قوى الإسلام السياسي، بتحرير آخر مرتكزاته في الشرق الليبي، بالإعلان رسميا عن تحرير مدينة درنة أيقونة الشرق الليبي الثقافية والفنية.

أهل درنة يعيشون الفرحة

أهل مدينة درنة تفجرت فرحتهم، فخرجت جموع غفيرة من أهالي المدينة للاحتفال بإعلان تحرير مدينتهم بعد سنوات من سيطرة الجماعات الإرهابية عليها بقوة السلاح، مشيدين بالنصر الذي حققته القوات المسلحة الليبية.

بيان الانتصار على الإرهاب أعلنه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مساء أمس الخميس بتحرير كامل مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.

إعلان التحرير

إعلان التحرير جاء في كلمة للقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي قال “نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين وعودتها من جديد إلى حضن الوطن لتعم الفرحة كاملة أرجاء ليبيا”.

جاء ذلك في كلمة تلفزيونية تحدث فيها حفتر إلى الشعب الليبي، قائلا: “أيها الليبيون، بالأمس القريب أعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة”.

وأضاف:اليوم يتجدد موعدنا مع النصر وموعد الإرهابيين مع الهزيمة.

حفتر وهو يعلن الانتصار على الإرهاب المدعوم داخليا من قوى رسمية ومدن وفي رسالة لها مغزاها أكد أن على “الشعب أن يرفض أن تتحول ثرواته لمصادر تمويل للإرهابيين والمرتزقة”

الحيش يسيطر على المدينة

وكان اللواء سالم الرفادي، آمر مجموعة عمليات عمر المختار، قد قال إن القوات المسلحة نجحت في بسط سيطرتها على كامل مدينة درنة، وسوف تقوم بتمشيط أخير غدا في الثامنة صباحاً.

وكانت القوات المسلحة، اقتحمت آخر أزقة حي المغار النقطة الأخيرة التي فر إليها عناصر تنظيم القاعدة.

يشار إلى أن صفحة شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، نشرت مقطع فيديو، وصفته بأنه «توثيق لحرب الأمتار الأخيرة» يرصد جانبُا من الاشتباكات الحامية التي يقودها الجيش الوطني الليبي داخل مدينة درنة لانتزاعها من أيدي الجماعات الإرهابية.

وقالت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن مسيرة القوات المسلحة مستمرة في ميادين التضحية، والذين يواصلون استكمال مهامهم المخططة لتطهير مدينة درنة من دنس الإرهاب».

ردود الفعل

وما أن تم الإعلان عن التحرير لمدينة درنة والشرق الليبي حتى بدأت ردود الفعل التي حيت انتصار الجيش على الإرهاب، رغم حملات الكذب والتضليل والتشويه من قبل داعمي الإرهاب ماديا وسياسيا وإعلاميا وفكريا في ليبيا وخارجها.

القطراني.. يحيي الجيش

نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني هنأ الشعب الليبي والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وكافة أبناء المؤسسة العسكرية وأهالي مدينة درنة بمناسبة تحريرها.

وقال القطراني في بيان له “في الوقت الذي نثمن فيه عاليا جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها المقدسة ضد الإرهاب، وأيضا نفتخر فيه بالمؤسسة العسكرية وبرجالها الأشاوس من ضباط وضباط صف وجنود وقوات مساندة والذين شعارهم الدائم هو النصر أو الاستشهاد، نهنئ الجميع بمناسبة تحرير درنة العزيزة علينا من قوى الإرهاب والتطرف”.

وأضاف “نهنئ جميع الشرفاء والمخلصين بهذه الانتصارات المتتالية والتي إن دلت فإنما تدل على قدرة قواتنا المسلحة العربية الليبية تخطيطا وتنظيما وتدريبا في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ومقدراته وأراضيه”.

صالح.. انتصار على الإرهاب والمدافعين عنه

ووصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من جانبه تحرير مدينة درنة، بأنها “ساعة مباركة، مؤكدًا «نحن نحتفي بعودة مدينة درنة الزاهرة إلى حضن الوطن بعد تخليصها من أيادي الإرهاب والتطرف وبسط الأمن والأمان بها».

وأكد صالح خلال البيان أن ها هو اليوم ينجلي الظلام لتشرق شمس درنة الزاهرة بفضل الله ثم بتضحيات أبطال القوات المسلحة وأهل المدينة ومن ساندهم لخلاصهم من الإرهابيين.

المجبري… أيذان بتقهقر الإرهاب

وأعرب عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري خلال بيان له، عن سعادته بنجاح القوات المسلحة في بسط سيطرتها على كامل مدينة درنة، مؤكدًا أن إعلان تحرير المدينة من الإرهاب بفضل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هو انتصار على الإرهاب والداعمين له في الداخل والمدافعين عنه.

وشدد بيان عضو المجلس الرئاسي على أن تحرير درنة لا يعني الإعلان عن تحرير درنة وبرقة فحسب، بل هو إيذان بتقهقر قوى الإرهاب وتراجعها في كل مناطق ليبيا.

الدباشي…إنجاز غير مسبوق

فيما أكد مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ” إن إعلان الجيش الليبي تحرير درنة هو حدث مميز “.

وأضاف الدباشي، خلال تصريحات تليفزيونية،” إن الأمر الآن مرهون بسكان درنة للتعاون مع الجيش والأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة”.

وأكمل الدباشي، ” إن الجيش حقق انجازا غير مسبوق بإعلان تحرير درنة”.

بنغازي… انتصار تاريخي

وباركت بلدية بنغازي، وعميدها المستشار عبد الرحمن العبار الانتصار التاريخي المؤزر بتحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية، وعودتها لحضن الوطن مدينة للعلم والثقافة والحياة.

وقالت البلدية في بيان إن هذا الانتصار جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين تمكنوا من دحر الإرهاب إلى غير رجعة من خلال العزيمة والإصرار على النصر والتفاف الشعب حول المؤسسة العسكرية وقائدها المظفر المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

درنة تستعيد حياتها

إن مدينة درنة التي عاشت عدة أعوام في قبضة الإرهاب الدولي وواجهاته المحلية وعانت منه الأمرين تستعيد الآن حياتها، لكنها لن تنسى سنوات الجمر تلك؛ وجرائم المدافعين عن استمرارها من الإرهابيين المحليين وداعميهم من القابضين على مواقع مهمة في سلطة الأمر الواقع في طرابلس ممن قدموا الدعم العسكري والمالي واللوجستي للإرهابيين كشركاء جريمة، كونهم عملوا على أن يكون وجود هذه القوى الظلامية بمثابة قدر لهذه المدينة( درنة)، التي طالما أحبت الحياة؛ وعملت من أجلها، لكن درنة انتصرت على الإرهاب… ولا عزاء لكل هؤلاء الداعمين للإرهاب في الداخل والخارج.

The post درنة .. موعد الجيش مع النصر .. وموعد الإرهابيين مع الهزيمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية