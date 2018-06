لجنة «المسح الميداني» للمؤسسات التعليمية تناقش آلية العمل الجديدة

المتوسط:

ناقشت اللجنة المكلفة من وزير التعليم بحكومة الوفاق، بموجب القرار رقم (802) لسنة 2018 بشأن مراجعة نتائج المسح الميداني (الاجتماعي -الصحي- البيئي) للمؤسسات التعليمية والذي استهدف 17 بلدية والمنجز من قبل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماع عقدته، الثلاثاء، آلية عملها الجديدة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بطرابلس، مناقشة آلية العمل الجديدة والتي تضمنت توزيع المهام على أعضاء اللجنة كلا حسب اختصاص القطاع التابع له، بالإضافة إلى استعراض نتائج اعمال كافة أعضاء اللجنة لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والمحلية والبحث عن مصادر للدعم المادي للمشروع بهدف تدليل كل الصعاب التي تعترض سير العمل به.

وقالت مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسة – رئيس اللجنة “فوزية بن غشير” في سياق حديثها خلال الاجتماع إن هذا المشروع يحتاج لتكاثف جهود مؤسسات الدولة كافة ليحقق أهدافه، مؤكدة سعيها في الحصول على ميزانية خاصة بالمشروع من قبل المجلس الرئاسي بعد أن تم اعتماد التقديرات النهائية لميزانية المشروع.

وأشارت ” بن غشير” إلى أنها ستعقد سلسلة من اللقاءات علي هامش هذا الاجتماع لحلحلة المزيد من المعوقات مع منظمات وجهات محلية أبدت دعمها للمشروع ، مشيدة بالدور الفاعل للمنظمة الدولية للهجرة والتي كانت من المنظمات السباقة والمبادرة – بحسب وصفها- والتي تولت دعم حوالي ثلاثة مصفوفات (مصفوفة الفئات الخاصة ، مصفوفة الدعم والإرشاد النفسي ومصفوفة الاصحاح البيئي).

يذكر أن اللجنة شكلت بالتعاون بين وزارات كل من التعليم والصحة و الشؤون الاجتماعي والحكم المحلي والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

