إنقاذ 345 مهاجر غير شرعي شرقي طرابلس

طرابلس-العنوان

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس “الزورق صبراتة”، الجمعة من إنقاذ 345 مهاجرا غير شرعيا، من بينهم (15) طفل، و(39) امرأة كانوا على متن ثلاث قوارب مطاطية شمال منطقة القره بوللي 60 كيلومتر شرقي طرابلس.

وأكد الناطق باسم البحرية الليبية بطرابلس أيوب قاسم ، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة ومن الجنسية السورية، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة القره بوللي حيث تم إنقاذ القارب الأول على بعد 10 ميل، فيما كان القارب الثاني على بعد 18 ميل، فيما كان إنقاذ القارب على بعد 30ميل.

وأوضح الناطق الرسمي بأنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ومن ثم تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطريق السكة بطرابلس.

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