سيالة وشكري يبحثان ملف النفط الليبي

بحث وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة للمرة الثانية، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ملف تعرض النفط الليبي للابتزاز السياسي .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الجمعة، حيث بحث الجانبان مناقشة فتح تسيير رحلات إلى مطار القاهرة بدلاً من مطار برج العرب للمسافرين الليبيين .

الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع جاء على هامش الإجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي في دورته الـ33.

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