بلدي سرت يطالب الرئاسي بصرف “بدل إيجار” للنازحين

سرت-العنوان

قال المجلس البلدي لمدينة سرت اليوم السبت أنه قام بمخاطبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لصرف بدل إيجار للعائلات التي فقدت منازلها عقب عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم داعش.

وبحسب المكتب الإعلامي تعمل البلدية مع وزارة المرافق وجهاز الإسكان والمرافق لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإدخال قرار المجلس الرئاسي رقم 661 القاضي بصرف قيمة أخرى للإيجار حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى أوضح المكتب الإعلامي بأن جهاز الإسكان قام بتكليف مكاتب هندسية لغرض التدقيق في تعويضات إضرار عام 2011 وستبدأ عملها قريبا ومن ثم سيتم صرف القيمة الموجودة مسبقا في حساب وزارة المرافق.

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