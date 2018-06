المتوسط/ عمر النجار:

عقد اجتماع خلال الأيام الماضية بجمهورية تونس ضم مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور والوفد المرافق له مع وفد من الإدارة الشاملة لإدارة الحدود في ليبيا «اليوبام»، والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل «فرونتكس» ووفد من وزارة الداخلية الإيطالية، وذلك خلال منشور لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتركز الاجتماع حول البرامج التدريبية الخاصة بأطقم الزوارق التابعة للإدارة و تدريب عدد من العناصر التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل.

يُشار إلى أنَّ هذه الخطوة تُعد الأولى يلحقها برامج تدريبية في إطار التعاون الفني المشترك بين الجانبين.

وأكد الجانب الأوروبي على دعم الإدارة العامة لأمن السواحل، وذلك بتجهيز ورش فنية متنوعة لنجاح عمل الإدارة، وإمدادها بالأجهزة والمعدات الخاصة بالتشغيل.

The post تفاصيل اجتماع مدير إدارة أمن السواحل مع وفد من إدارة الحدود في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية