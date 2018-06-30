درنة تستعد لتفعيل جهاز الحرس البلدي 

افتتح رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة المؤقتة، العميد توفيق المسماري، مقر فرع الحرس البلدي في درنة.

وناقش المسماري مع عميد بلدية درنة، المستشار عبد المنعم الغيثي السير في تفعيل جهاز الحرس البلدي درنة في أقرب وقت ممكن.

وناقش المسماري خلال اجتماع عقده مع الغيثي، السبت، الاتفاق على دعم فرع جهاز الحرس البلدي وتزويده بالإمكانيات التي تتيح له أداء واجبه بأكمل وجه ممكن.

ومن جانبه، أكد رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة المؤقتة خلال حديثه لـ218 على ضرورة استئناف الأجهزة الأمنية والخدمية لعملها في مدينة درنة لتعود الحياة داخلها إلى طبيعتها بعد تحريرها من الإرهاب.

وأشار المسماري إلى أن جهاز الحرس البلدي على تواصل مع غرفة العمليات العسكرية ليتمكن أفراد الحرس البلدي من التواجد بمداخل المدينة لإحكام السيطرة على البضائع والتأكد والتدقيق من صحة كافة السلع والمواد الداخلة إلى المدينة والوقوف في وجه المُتاجرين بقوت المواطن.

وأوضح رئيس جهاز الحرس البلدي أنه اطلع خلال زيارته إلى درنة على مُختلف احتياجات المدينة التي تم رصدها ليتم النظر في إمكانية توفيرها في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها داخل المدينة.

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