كهرباء المنطقة الغربية تعلن عن عجز في الشبكة وتبين الأسباب

العنوان-طرابلس

أفادت الشركة العامة للكهرباء أنه ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتوقف الوحدة الأولى بمحطة الرويس بقدرة 120 ميجاوات لغرض صيانة محول الوحدة ، بالإضافة إلى إيقاف محطة الخمس عن العمل بكامل حمولتها البالغة ” 500 ” ميجاوات ما أدى إلى وجود عجز في كمية الطلب على الطاقة الكهربائية ما سيضطر الشركة إلى عملية اللجوء إلى عملية برنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة .

عليه تهيب الشركة العامة للكهرباء بكافة السادة المواطنين والجهات العامة والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والتعامل بشكل حضاري وعقلاني مع هذه النعمة التي لا تقل أهمية عن نعمة الماء (الذي ينقطع لو انقطعت الكهرباء ) .

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