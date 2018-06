«الإعلام الحربي»: أفراد الجيش يستعدون للعودة لمعسكراتهم بعد تحرير درنة

المتوسط/ عمر النجار:

أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بأنَّ أفراد الجيش يستعدون للعودة إلى معسكراتهم في مدينة بنغازي وغيرها من المدن والمناطق بعد إتمام مهامهم في مدينة درنة، وتحريرها من الميليشيات الإرهابية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،: «سنعيد للوطن مجده وللمواطن حريته، إذ سندافع عن كل الثوابت الوطنية، وسنكون دائمًا جاهزين لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية».

