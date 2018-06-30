البحرية تُنقذ 270 مهاجرا قبالة الخمس

أنقذت البحرية الليبية، اليوم السبت 270 مهاجرا غير قانوني، كانوا على متن مركب خشبي كبير شمال منطقة الخمس.

وقالت البحرية في بيان، إن دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق قمينس)، هو من قام بعملية الإنقاذ، مضيفة أن من بين المهاجرين 11 طفلا، و80 امراة، وهم من الجنسيات الأريترية، والأثيوبية، وجنوب السودان، والمصريى، وجزر القمر، والبنغلاديشية.

وأشارت إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين عند حوالي الساعة 2:30 ظهرا إلى نقطة الإنزال بالخمس، وجرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم في انتظار تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – سوق الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية