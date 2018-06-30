اخبار ليبيا الان

البحرية تُنقذ 270 مهاجرا قبالة الخمس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذت البحرية الليبية، اليوم السبت 270 مهاجرا غير قانوني، كانوا على متن مركب خشبي كبير شمال منطقة الخمس.

وقالت البحرية في بيان، إن دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق قمينس)، هو من قام بعملية الإنقاذ، مضيفة أن من بين المهاجرين 11 طفلا، و80 امراة، وهم من الجنسيات الأريترية، والأثيوبية، وجنوب السودان، والمصريى، وجزر القمر، والبنغلاديشية.

وأشارت إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين عند حوالي الساعة 2:30 ظهرا إلى نقطة الإنزال بالخمس، وجرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم في انتظار تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – سوق الخميس.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك