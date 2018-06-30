طبرق تحتفل بتحرير درنة وتدعم قرار المؤسسة العسكرية بشأن الموانئ النفطية

خرج أمس الجمعة، العديد من أهالي وأعيان مدينة طبرق، احتفالا بمناسبة تحرير مدينة درنة من العصابات الإرهابية، وتأييدا لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة، القاضي بضم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمؤقتة.

حيث عبر الأهالي في بيان لهم عن تأييدهم الكامل للمؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب وقوى التطرف.

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