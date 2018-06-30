اخبار ليبيا الان

طبرق تحتفل بتحرير درنة وتدعم قرار المؤسسة العسكرية بشأن الموانئ النفطية

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خرج أمس الجمعة، العديد من أهالي وأعيان مدينة طبرق، احتفالا بمناسبة تحرير مدينة درنة من العصابات الإرهابية، وتأييدا لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة، القاضي بضم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمؤقتة.
حيث عبر الأهالي في بيان لهم عن تأييدهم الكامل للمؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب وقوى التطرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك