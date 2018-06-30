حراك ليبيا السلام يحذر من مزاعم إقامة معسكرات في الجنوب

طالب حراك ليبيا إلى السلام، القوات المسلحة الليبية بكافة وحداتها في شرق البلاد وغربها وجنوبها بالتصدي لأي اختراق للسيادة الوطنية واستخدام كافة الوسائل الدفاعية ضد أي قوة تدخل الأراضي الليبية.

وقال الحراك في بيان أصدره بخصوص عزم بعض الدول لإقامة معسكرات في الجنوب الليبي -وخص بوابة أفريقيا بنسخة منه- إنه على القوات المسلحة الليبية أخذ الاحتياطات ضد هذه التهديدات منذ هذه اللحظة، مشيرا إلى أن ما تعتزم عليه بعض الدول لإقامة معسكرات بحجة منع الهجرة غير الشرعية ما هي إلا حجة لمخططات خبيثة لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا لمصالح خاصة لهذه الدول الأجنبية.

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