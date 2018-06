المتوسط/ عمر النجار:

قام «مركز أوفرا» للخدمات الطلابية وبناء القدرات، بمدينة نالوت، ورشة عمل حول تحديث الخطة والتوجيه لاستدامة الشراكة المجتمعية الفعالة، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي للبلدية.

وركزت الورشة على عدة محاور أبرزها، تحديث الخطة والتوجيه، ووضع خطة الاستدامة لفريق الشراكة المجتمعية، إضافةً إلى كيفية إنشاء الشراكات بين مختلف الشرائح، حيثُ تَستهدف الورشة، بناء ودعم السلم الاجتماعي.

