المهندس محمد عطية العبيدي ينقذ شركة 'راسكوم ستار قاف' للاتصالات

أجتمع اليوم بمقر فندق لايكو تونس المهندس محمد عطية العبيدي رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار مع مامادو سرار المدير العام لمنظمة الأقمار الصناعية الأفريقية حيثٌ تم التوقيع والأتفاق مع شركاء منظمة الأقمار الصناعية الأفريقية وشركة تالاس الفرنسية على أرجاع التحكم بالقمر الصناعي لمحطة غريان بدلاً من شركة تاليبازيو الإيطالية ، وتم الأتفاق كذلك على أن تقوم محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار بشراء الديون من المصارف الدائنة “

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية