الخارجية الصينية تؤكد قرب مباشرة أعمال السفارة من طرابلس

أكد مساعد وزير الخارجية الصيني “شين كسيا دونغ ” قرب استئناف سفارة بلاده أعمالها من العاصمة طرابلس وأنهم باشروا أعمال الصيانة بمقر السفارة.

وأوضح “دونغ “خلال لقائه، الجمعة، بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي تعقد بموريتانيا أن الشركات الصينية ستعود قريبا إلى ليبيا؛ لتنفيذ المشاريع المتوقفة منذ سنوات، وفقا للمكتب الإعلامي للوزارة.

يذكر أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أعلن، في نوفمبر من العام المنصرم، أن 30 سفارة أجنبية عادت للعمل من العاصمة طرابلس بسفير معتمد أو قائم بالأعمال، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على مغادرتها العاصمة.

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