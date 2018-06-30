مدير أمن السواحل يلتقي وفد "اليوبام"

التقى مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، البشير بالنور، بجمهورية تونس خلال الأيام الماضية، مع وفد من الإدارة الشاملة لإدارة الحدود في ليبيا “اليوبام”, والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل “فرونتكس”, ووفد من وزارة الداخلية الإيطالية، لبحث البرامج التدريبية الخاصة بأطقم الزوارق التابعة للإدارة وتدريب عدد من العناصر التابعين للإدارة العامة للأمن السواحل.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن هذا اللقاء يعد بمثابة خطوة أولى يلحقها برامج تدريبية في إطار التعاون الفني المشترك بين الجانبين، حيث أكد الجانب الأوروبي على دعم الإدارة العامة للأمن السواحل, وذلك بتجهيز ورش فنية متنوعة لنجاح عمل الإدارة, وإمدادها بالأجهزة والمعدات الخاصة بالتشغيل.

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