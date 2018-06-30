محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار تنقذ شركة راسكوم ستار قاف للأتصالات

انعقد اليوم 30 يوليو 2018 بفندق لايكو تونس اجتماعا جمع محمد عطيه العبيدي رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وماما دو سرار المدير العام لمنظمة الأقمار الصناعية الأفريقية.

حيث تم خلال اللقاء التوقيع والاتفاق مع شركاء منظمة الاقمار الصناعية الافريقية وشركة تالاس الفرنسية على إرجاع التحكم بالقمر الصناعي لمحطة غريان بدلا من شركة تاليبازيوا الايطالية.

كما تم الاتفاق على أن تقوم محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بشراء الديون من المصارف الدائنة وذلك لقطع الطريق على المحاولات التي قامت بها دولة قطر الداعمه للإرهاب في ليبيا، من اجل شراء حصه الشريك الأجنبي بالقمر ،حسب تصريحات العبيدي.

وأضاف العبيدي أن عملية الشراء لها عدة أبعاد، بعد أمني وبعد استراتيجي يقطع الطريق على دولة قطر من أن تتحكم في اتصالات أكبر رقعة جغرافية في ليبيا، وبعد ثالث وهو البعد الاقتصادي والاستثماري ويتمثل في شراء حصة الشريك الأجنبي بقيمة أقل من نسبة25%من راس المال المدفوع في الحصة.

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