ليبيا: هل أصبح الجنوب تحت خطر عودة الاستعمار؟

تناقش الحلقة تحذّير الجيش الليبي من رغبة أطراف الدولية إقامة وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي، بحجة التصدّي للهجرة غير الشرعية، وذلك ردا على مقترح إيطالي بإنشاء “مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين” جنوب ليبيا.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي حذرت في بيان لها هذه الأطراف من القيام بهذا العمل، معتبرة أن هذه الخطوة “تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، وتمثل اعتداء سافرا على الدولة الليبية وسيادتها وأراضيها”، مشددة على أنها قادرة على “حماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشآتها ومقدراتها الاقتصادية، ضدّ أيّ تصرّف يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة الوطنية”.

وكانت وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن اتفاق عقد بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، لإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في مدينة غات جنوب ليبيا، تتمركز بها قوات خاصة وشرطة حدود إيطالية لمكافحة الهجرة.

وكان خبراء ومسؤولون ليبيون كشفوا مطلع الشهر الحالي عن تحركات أمريكية لإنزال قوات في ليبيا بزعم التجهيز للانتخابات بهدف إنشاء قاعدة عسكرية.

واعتبر أحمد الصويعي المتحدّث باسم منظمات المجتمع المدني سابقاً “إنّ الأطماع الأميركية، بشأن إنشاء قاعدة أميركية في ليبيا قديمة، وأنها تسعى طوال الوقت لذلك الأمر، إلا أن انتشار الأسلحة في ليبيا حالياً قد يُعرّض قواتها لمخاطر كبيرة”.

وأضاف أنه “لا يستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة عملية الانتخابات الليبية ذريعة للدخول بزعم تأمينها، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المرتهنة بالخارج التي جاءت عن طريقهم، وأن تلك الأطراف يمكن أن ترحب بأية قوات عسكرية أجنبية كما رحبت في العام 2011”.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، تحرير مدينة درنة الليبية رسميا من الجماعات الإرهابية.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني