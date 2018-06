أعيان برقة يحتفلون بتحرير درنة ويدعمون قرار تسليم الموانئ للمؤقتة

المتوسط- محمود محي

احتفل مشائخ وأعيان وشباب مدينة برقة، بسيطرة الجيش على الهلال النفطي وتحرير مدينة درنة، مؤكدين دعمهم للمؤسسة العسكرية في قرارها بتسليم الموانئ النفطية للحكومة المؤقتة.

يذكر أن الثامن والعشرين من يونيو هو يوم سيكون له ما بعده بالنسبة للجيش الليبي، وللمنطقة الشرقية بشكل خاص ولليبيا بشكل عام.

ففي هذا اليوم انتصرت إرادة الجيش المستمدة من إرادة الناس على الإرهاب الدولي بواجهته المحلية، المدعومة بشراسة من قوى الإسلام السياسي، بتحرير آخر مرتكزاته في الشرق الليبي، بالإعلان رسميا عن تحرير مدينة درنة أيقونة الشرق الليبي الثقافية والفنية.

