عميد طرابلس المركز: تخلصنا من أغلب القمامة المتراكمة بشوارع البلدية

قال عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، السبت، إنهم تخلصوا من كميات كبيرة من القمامة المتكدسة في أحياء وشوارع البلدية.

وأضاف بيت المال في تصريح للرائد أن قرابة 90 % من القمامة المتكدسة نقلت إلى المكب النهائي بمنطقة سيدي السائح، ومكب السواني على متن 150 شاحنة أجرتها البلدية بالتعاون مع بعض المواطنين والجهات الأخرى.

وأوضح بيت المال أن البلدية استحدث نقطة تجميع مرحلية داخل البلدية رفض الكشف عنها، مشيرا إلى أن إغلاق المكب المرحلي ببلدية أبوسليم كان سببا في تراكم القمامة بكافة أحياء طرابلس قبل أن يعيد افتتاحه اليوم.

وعزا بيت المال تكدس القمامة وصعوبة نقلها إلى المكب النهائي ببلدية سيدي السائح؛ لكون سيارات نقل القمامة داخل طرابلس صغيرة، وليست قادرة على نقلها لمسافة 150 كيلو متر ذهابا وإيابا

وطالب بيت المال بحل أزمة تكدس القمامة المتكررة بشكل جذري بنقل اختصاصها من وزارة الحكم المحلي إلى البلديات، وتحويل الميزانية المخصصة إليها، وتجهيز المكبات واستحداث مصانع لإعادة تدوير القمامة والتخلص منها بشكل علمي.

يذكر أن شوارع وأحياء طرابلس تشهد تكدسا للقمامة منذ أيام بعد قفل المكب المرحلي ببلدية أبوسليم.

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