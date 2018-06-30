قافلة طبية تداوي قلوب مرضى غدامس

وصل إلى مدينة غدامس قافلة طبية تطوعية تتكون من سبعة أطباء واستشاريين لأمراض القلب وبعض المسعفين.

وتأتي القافلة ضمن التعاون المشترك بين إدارة مستشفى غدامس العام وجمعية القلب الليبية.

وستقوم القافلة بالكشف على حالات مرضى القلب والشرايين لجميع الفئات العمرية بمدينة غدامس والمدن والمناطق المجاورة لها، ومنها مدينة درج وماترس وسيناون.

وتقوم القافلة بالكشوفات الطبية لجميع الحالات ولمدة يومين، مع عمل القياسات للمرضى بجهاز “الإيكو”.

ويأمل الأطباء بإمكانية القيام بالعمليات الجراحية للمرضى، ولكن نظرا لافتقار المستشفى للتجهيزات اللازمة لم يتم ذلك.

ولاقت هذه القافلة استحسان ورضا جميع المرضى لأنها وفرت عليهم عناء السفر ودفع مبالغ باهظة للكشف في ظل انعدام السيولة ونقص الوقود.

ويأمل المرضى أن يستمر قدوم مثل هذه القوافل الطبية للمدينة وذلك للأثر الطيب التي تتركته في نفوس الجميع.

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