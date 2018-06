«السراج» يصل موريتانيا لبحث الأزمة الليبية في القمة الأفريقية

المتوسط:

استقبل رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حدمين، مساء اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إثر وصوله إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، غدا وبعد الغد.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، فإن السراج، سيبحث خلال القمة ملف التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إضافة إلى الأزمات بعدد من بلدان القارة وعلى رأسها الأزمة الليبية والتي سيعقد اجتماع رفيع المستوى حولها.

