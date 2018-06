المتوسط:

باركت قبائل أولاد سليمان، القيادة العامة للجيش بتحرير مدينة درنة وخليج السدرة من الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة .

وناشدت القبائل، في بيان لها اليوم السبت،القيادة العامة للقوات المسلحة بتفعيل عملية فرض القانون بالجنوب الليبي جراء ما يعانيه من هجمات متتالية للعصابات التشادية المسلحة التي تسعى لعملية تغيير ديموغرافي خطيرة، حسب وصف البيان.

و التي توقفت بسبب الحرب في مدينة درنة وخليج السدرة قائلة إن الجنوب الليبي يعاني من المتتالية للعصابات التشادية المسلحة التي تحتل مناطق واسعة بالجنوب وتسعى لعملية تغيير ديموغرافي خطيرة حسب وصف البيان .

The post «أولاد سليمان» تناشد الجيش بتفعيل عملية فرض القانون بالجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية