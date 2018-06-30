سفير إيطاليا لدى ليبيا ينفي خبر إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب

طرابلس 30 يونيو 2018 (وال) – قال السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني، ما تداولته مواقع إخبارية، عن نية بلاده إنشاء قاعدة عسكرية جنوب البلاد.

وقال بيروني في تغريدة على صفحته الرسمية في توتير إن الشائعات حول إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا هي أخبار مزيفة.

وأكد بيروني أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر، حسب وصفه .

وجاء هذا النفي بعد نشر موقع ماسجيرو الإيطالي خبراً يفيد بأن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زار طرابلس وعقد اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستوري فائز السراج يقضي بإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في غات جنوب ليبيا.

وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الأطراف الدولية التي ترغب بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأعلنت القيادة العامة أمس الجمعة أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشأتها ومقدراتها الاقتصادية وبما يمنع أي تصرف يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة الوطنية . (وال – طرابلس) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال