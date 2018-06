المتوسط:

قام اللواء 12مشاة مجحفل التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، أمس الجمعة، دوريات صحراوية مسلحة داخل حدود منطقة براك العسكرية بهدف رصد أية تحركات مشبوهة.

وأفاد الناطق باسم اللواء 12مشاة مجحفل محمد لفيرس،في تصريحات صحافية، بأن هذه الدوريات تمتد حتى حدود منطقة بني وليد والسدادة والشويرف بقصد تمشيط تلك المنطقة و القضاء على أية عناصر إرهابية.

