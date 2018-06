المتوسط- محمود محي

أكد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، أنه يعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أدوات مهمة للتواصل بين المسؤول والناس، وأيضا وسيلة إعلام شعبية يصل من خلالها صوت من عجز عن ابلاغ شكواه ومظلمته بالوسائل التقليدية.

ورحب وزير الداخلية بالمؤقتة خلال منشور على صفحته بموقع فيسبوك، بأي رسائل أو شكاوى على مواقع التواصل معتذرًا إن قصر في الرد، ومطالبا المواطنين أن يثقوا أنه يتابع ما يكتبون ولا يتجاهل رسائلهم.

The post وزير داخلية المؤقتة: أتابع صفحتي على فيسبوك ولا أتجاهل مطالب المواطنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية