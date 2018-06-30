الهلال الأحمر يوزع مساعدات على الأسر النازحة من درنة

قام الهلال الاحمر الليبي بتوزيع سلال من السلع الغذائيه والغير غذائيه والتي وصلت من جمعية الصليب الاحمر للاسر النازحه بمدرسة امبخ بمنطقة غرب درنة والبالغ عددها 300 اسره نازحة. كما شرع الهلال الاحمر في تسجيل الاسر النازحه التي لم يسبق لها التسجيل في الايام الماضية.

وأكد محمد بن خيال احد متطوعي الهلال الاحمر درنة انه يتم التسجيل المواطنين عن طريق منظومة الكترونيه بحيث لا تحدث عملية ازدواجيه من قبل المواطنين حتي تصل كل هذه السلع للاسر النازحه بالتساوي دون اي تجاوز حيث وصل عدد النازحين حوالي 5000 الف نازح. واضاف “بن خيال” ان هناك كميه من السلال الغذائية ستصل خلال الايام القليله القادمه وسيتم توزيعها على الاسر المسجله في المنظومة حديثا.

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