بالفيديو .. العثور على أنفاق تحت الأرض بدرنة

درنة 30 يونيو 208 (وال) – عثرت القوات المسلحة العربية الليبية خلال عملية تمشيط مدينة درنة من بقايا الخلال الإرهابية على أنفاق تحت الأرض كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية .

وتمكنت القوات المسلحة خلال تمشيطها لآخر تمركزات الجماعات الإرهابية قبل إعلان تحرير المدينة من قبل القائد العام الخميس الماضي من الثور على سراديب وأنفاق تحت الأرض متصلة ببهض منازل الإرهابيين في المدينة .

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تستخدم هذه الأنفاق في التنقل من مكان إلى آخر أمام تقدمات القوات المسلحة والاختباء عند ضربات مقاتلات سلاح الجو الليبي . ( وال – ردنة) ع ع

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