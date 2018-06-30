دبلومات تخصصية لثلاثة عشر طبيبا من مستشفى المرج

قال الدكتور عبدالله عزوز مدير مركز تنمية القوة العاملة الطبية ببنغازي أن ثلاثة عشر طبيبا من مستشفى المرج التعليمي تحصلوا على دبلومات تخصصية في مجال طب الأطفال داخل المركز بمقره ببنغازي. وأضاف أن الحصول على الدبلوم يفترض مدة سنة من الدراسة.

وتعتبر التربصات والشهادات المتحصل عليها تدعيما للإطارات الطبية الليبية وتحسينا للمؤسسات الصحية التي مرّت بمراحل صعبة أمنية ولوجستية منذ العام 2011. وهناك مجهودات مبذولة من أجل جعلها قادرة على تحمّل الحالات الخاصة ومتوفرة على أغلب التخصصات الطبيّة.

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