“جنائي بنغازي” يقبض على سبعة قتلة بعد أربعة أشهر من تنفيذ جريمتهم

أخبار ليبيا 24

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، من القبض في بنغازي على متهمين بقتل مواطنين ليبيين بعد اختطافهما في فبراير 2018 .

وقال رئيس المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث الجنائي، مساعد ضابط وليد العرفي في تصريح صحفي أن قسم البلاغات في الإدارة العامة للبحث الجنائي تلقى في فبراير 2018 بلاغا عن اختفاء مواطنين، وتم إحالة محضر البلاغ عن الواقعة للإدارة العامة للبحث الجنائي بتعليمات النيابة العامة.

وأوضح العرفي أنه عقب هذا الإجراء وبالتعاون مع قسم التحريات العامة تم جمع الاستدلالات عن الواقعة، وتم ضبط المشتبه به الأول في يونيو الجاري 2018 وأعترف بقتل المجني عليهما المبلغ عن اختفائها في فبراير الماضي.

وذكر أنه أثناء التحقيق تم الكشف عن طريقة قتل المجني عليه الأول حيث قتل أثناء التعذيب وتم رمي جثته في حفرة في منطقة الفعاكات، والمجني عليه الثاني قتل رميا بالرصاص أثناء دفن جثة المجني عليه الأول، ودفن في نفس المكان مع جثة المجني عليه الأول.

وأشار إلى أنه عقب التوصل لهذه المعلومات من خلال اعترافات الجاني تم الانتقال لمسرح الجريمة وبحضور النيابة العامة، ودوريات من الإدارة العامة للبحث الجنائي، والتحريات العامة، وفريق الهلال الأحمر الليبي، وتم انتشال الجثث وأخذ العينات اللازمة وإعادة الدفن بالطريقة المناسبة في “المقبرة” بمنطقة الهواري .

وواصل رئيس المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث الجنائي، مساعد ضابط وليد العرفي، عرض القضية بالقول “أثناء التحقيقات أعترف الجاني الأول بأن الدافع وراء الجريمة كان صراعا على مبلغ مالي كبير كما أقر بوجود شركاء آخرين له في هذه الجريمة وهم ثلاثة أخوة وأربعة من رفاقهم فتم إعداد كمين وضبط الثاني وهو ليبي الجنسية شارك معه في التخطيط للخطف والقتل وإخفاء معالم الجريمة فتم استدراجهم والقبض عليهم.

وأوضح العرفي أنه وبحسب اعترافات المقبوض عليهم قام الجناة بنقل المجني عليهما إلى مكان الواقعة بمنطقة الفعاكات .

وبين أنه تم فتح محضر تحقيق بالواقعة عقب ضبط الجناة من قبل دوريات الإدارة العامة للبحث الجنائي و التحريات العامة وإحالة القضية لجهات الاختصاص.

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