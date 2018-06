تكليف «المجبري» منسقًا عامًا للمجلس الأعلى لشباب ليبيا في المنطقة الشرقية

المتوسط:

كلف المجلس الأعلى لشباب ليبيا اليوم السبت، الإعلامي سامي المجبري منسقًا عامًا للمجلس في المنطقة الشرقية ، وكذلك هيثم الجويفي من بلدية البيضاء، نائباً أولًا له .

وأوضح المجلس الأعلى لشباب ليبيا، في بيان لهم، أن هذا التكليف يهدف إلى مساعدة الشباب على تأسيس مجالسهم المحلية والفرعية بمختلف مدن المنطقة الشرقية .

يُشار إلى أن الإعلامي سامي المجبري يعمل ككاتب صحفي ومحرر أخبار منذ عام 1997، كما عمل مديرًا عامًا للأخبار بقناة ليبيا الإخبارية، وحاليًا يرأس رئيس قسم الأخبار بالموقع الإلكتروني لتلفزيون بنغازي.

