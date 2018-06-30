شركة الخليج للنفط تهنئ القيادة العامة للقوات المسلحة بتحرير مدينة درنة وعودتها لحضن الوطن

بنغازي 30 يونيو 2018 (وال)- تقدم رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط وكافة العاملين بجميع المواقع، بالتهاني للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر بتحرير مدينة درنة وعودتها لحضن الوطن .

وقال المهندس محمد بن شتوان – في بيان – “إن هذا الانتصار كان تتويجاً لمسيرة كفاح ونضال؛ بدأت من مرتفعات بنينا بعدد وعتاد قليلين وإيمان وشجاعة كبيرين وقيادة وحكمة رشيدتين … وانتهت بوديان درنة الحبيبة .. إننا ونحن نُبارك هذه الانتصارات المبهرة وغير المسبوقة ونفتخر بها، ولنا الشرف أن الشركة كانت مساندة ومؤيديه لخطوات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية منذ اليوم الأول لانطلاق عملية الكرامة، فإننا نترحم على شهدائنا ونتمنى شفاء عاجلاً لجرحاناً .. والمزيد من الانتصارات لتعود بلادنا من مغتصبيها، وقطع دابر الإرهاب وجماعاته من كل ربوع الوطن”. (وال- بنغازي) ر ت

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