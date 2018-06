توزيع 200 حصة من مواد الإغاثة على نازحي درنة في الأبرق

المتوسط- محمود محي

شرع الهلال الأحمر الليبي فرع الأبرق اليوم السبت، في توزيع عدد “200” حصة من المواد الإغاثة على نازحي مدينة درنة القاطنين في منطقة الأبرق.

هذا وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة العمل التي تقوم بها فروع الهلال الأحمر الليبي لتقديم المساعدات لنازحي مدينة درنة جراء حرب تحرير مدينة درنة.

وقال رئيس الهلال الأحمر الليبي فرع الأبرق عمران بوحوش –في تصريحات صحفية، إن عملية التوزيع تأتي تلبية لتزايد حالات النزوح من الأحياء التي لم تنته القوات المسلحة من تطهيرها بعد من الألغام ومخلفات الحرب التي تم زراعتها من قبل التنظيمات الإرهابية التي كانت متحصنة في الأحياء.

من جهته، قال مدير الشؤون الإدارية بالفرع عادل بكار إن هذه الإغاثة تعد الدفعة الأولى، وستليها دفعات متتالية حتى يتم تلبية احتياجات اللاجئين في كل مكان من مناطق النزوح بكاملها .

وأوضح بكار أن الإغاثة شملت تسليم مساعدات غذائية وغير غذائية، مثل: مواد التنظيف، البطاطين، الفراشات، مواد تستعملة في الطهي، إلى جانب معدات النظافة الشخصية.

في المقابل، قال مساعد مدير بعثة الصليب الأحمر في بنغازي محمد العقوري إن مشاركته اليوم من أجل الإسهام في التخفيف من مشكلات ومعاناة النازحين، وخاصة في المناطق المجاورة لمدينة درنة، باعتبار أن العائلات النازحة لجأت لهذه المناطق بحكم القرابة والمصاهرة .

وأكد العقوري أنه تم التوزيع إلى الآن قرابة 1500 حصة في بلدية شحات، وعدد 2009 حصة في داخل درنة، وعدد 1000 حصة في البيضاء.

وأشار العقوري إلى أنه جرى اليوم السبت توزيع عدد 200 حصة دفعة أولى ببلدية الأبرق، للإسهام في تخفيف الضغوط التي تتعرض لها مواقع النزوح.

ونوه العقوري إلى تعاون بين الهلال الأحمر الليبي فرع الأبرق ومنظمة الصليب الأحمر عن طريق الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بمقرها ببنغازي.

