وفاة ثلاثة رضع بعد غرق مركب قبالة السواحل الليبية

طرابلس 01 يوليو 2018 (وال)- انتشلت خفر السواحل في مدينة طرابلس، جثث ثلاثة رضع وإعلان عن فقدان حوالي 100 شخص بعد غرق مركب يقل مهاجرين أمس السبت قبالة سواحل غرب ليبيا .

هذا وقد أفاد ناجون وعناصر من حرس السواحل الليبي، فيما حذّر مسؤول في خفر السواحل من مخاوف من غرق نحو 100 شخص كانوا على متن قارب يقل مهاجرين .

وفي حادث منفصل، أعلن خفر السواحل انتشال 345 مهاجراً قبالة مدينة القرة بوللي أمس ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية .

وقال ناجون نقلوا إلى منطقة الحميدية على بعد 25 كلم شرق العاصمة طرابلس إن حوالى 120 شخصاً معظمهم أفارقة، كانوا على متن القارب المطاطي عندما غرق على بعد ستة كيلومترات من الساحل الليبي، فيما أمكن إنقاذ 16 شخصاً وجميعهم من الشباب .

وأبحر المركب فجر أمس من سواحل منطقة القره بوللي على بعد 50 كلم شرق العاصمة طرابلس وفق ناجين، وبعد ساعات من إبحاره حدث انفجار فيه واشتعلت النار في محركه، وبدأ الماء يتسرب إليه، وحاول المهاجرون التشبث بقسم من المركب أو بصفائح وقود سقطت في البحر .

ووفق شهادات، كانت هناك على المركب أسر مغربية، إضافة إلى يمنيين، وبين المفقودين رضيعان وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 – 12 عاماً، إضافة إلى ما بين 10 – 15 امرأة، وأبلغ عن الحادثة صيادون كانوا بالجوار، وفق خفر السواحل الليبي . (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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