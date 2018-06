فيديو | الجيش يعثر على أنفاق تحت الأرض أثناء تمشيط درنة

المتوسط:

تمكنت قوات الجيش الوطني، من العثور أنفاق تحت الأرض كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية أثناء تمشيط مدينة درنة.

ويظهر الفيديو آخر بقايا الجماعات الإرهابية من سراديب وأنفاق تحت الأرض متصلة ببهض منازل الإرهابيين في المدينة قبل إعلان تحريرها من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر الخميس الماضي.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تستخدم هذه الأنفاق في التنقل من مكان إلى آخر أمام تقدمات القوات المسلحة والاختباء عند ضربات مقاتلات سلاح الجو الليبي.

