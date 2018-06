توتر أمني بمصراتة بعد القبض على «دمونة»

المتوسط:

شهدت مدينة مصراتة توترً أمني بين القوة الأمنية المشتركة وقوات لواء المحجوب علي خلفية القبض علي محمد دمونه و تحشيد للأليات المسلحة على طول الساحل.

وكانت قج أعلنت غرفة العمليات المشتركة مصراتة القبض على أحد أخطر المجرمين في المدينة ويدعى “محمد سالم دمونة” والمطلوب لدى النيابة العامة في عدة قضايا جنائية.

وقالت الغرفة في بيان، أول أمس الخميس، إن فريق التحري بالغرفة رصد المدعو محمد دمونه والمطلوب لعدد من القضايا الجنائية اليوم الخميس 28 / 6 / 2018 عندما كان يتجول بسيارة نوع تويوتا بيضاء اللون مصفحة في مدينة مصراتة.

وكان “محمد سالم دمونة” رئيسا لجهاز الأمن الرئاسي التابع لحكومة الانقاذ التي كان يرأسها خليفة الغويل خلال قبل دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس في مارس 2017.

وبحسب تقرير لفريق الخبراء بالأمم المتحدة الخاص بليبيا صدر في نوفمبر 2017 فإن المدعو محمد سالم دمونة مسؤول عن اختطاف عدد من المسؤولين والمواطنين في طرابلس وعدد من المدن الأخرى.

ووفقا للتقرير فقد كان دمونة يودع المختطفين في سجون ومعتقلات في منطقة “الفلاح” و”غابة النصر” حيث كانت تتمركز حكومة الغويل وعدد كبير من مليشياتها.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تحتلها مليشيات مسلحة وتقسمها إلى مربعات, وكل مليشيا تمارس سلطتها في المربع الذي تسيطر عليه في غياب واضح لسلطة مركزية.

