المتوسط:

شنت الشركة العامة للخدمات فرع طرابلس، حملة نظافة على عدة مناطق بالبلدية، تم استخدام لنقل القمامة إلى مكب السائح خلال 48 ساعة الماضية، 54 شاحنة (دمبر) إيجار، 9 شاحنات من شركة الخدمات، شاحنتان من شركة الأشغال العامة و5 شاحنات عن طريق أهالي فشلوم.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس السبت، أنها بدأت في أعمال جمع ونقل القمامة من شوارع طرابلس المركز مع استمرار قفل المكب المرحلي في أبوسليم.

وأكدت الشركة، أن محاولة حل مشكلة المكب المرحلي لمدينة طرابلس لم تلقى نجاح حتى الآن بسبب قرار المجلس البلدي أبوسليم بقفل المكب الذي يقع داخل نطاقه الإداري.

وأضافت أنه تم الاتفاق لاستحداث نقطة تجميع مؤقتة داخل نطاق بلدية طرابلس المركز يتم فيها تجميع القمامة ونقلها مباشرة إلى المكب النهائي بسيدي السائح.

The post «خدمات طرابلس» تشن حملة نظافة على عدة مناطق بالبلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية