إغلاق منفذ مساعد احتجاجا على قرار برفع الرسوم على الليبيين

قال الناشط المدني بمدينة امساعد اسماعيل بوشكوة إن مجموعة من شباب المدينة ومؤسسات المجتمع المدني قرروا إغلاق المنفذ بشكل رسمي لحين اشعار اخر بسبب قرار السلطات المصرية الترفيع في رسوم الدخول والخروج على المواطنين الليبيين.

وأكد بوشكوة في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الإغلاق جاء احتجاجا على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري والقاضي برفع قيمة الدخول والخروج لمصر من 120 جنيه مصري الي 400 جنيه مصري بشكل تعسفي على المواطن الليبي.

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