«تطوير تعليم زليتن» يدرب 373 معلمًا على تدريس اللغة الإنجليزية

أعلن المركز العام للتدريب و تطوير التعليم ببلدية زليتن، انطلاق أمس السبت، الدورة التدريبية في مجال استراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية لمعلمي التعليم الأساسي بمختلف مكاتب الخدمات التعليمية.

وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الدورة تحت إشرافه وتستهدف 373 معلمًا بواقع 12 مجموعة تدريبية قسمت علي مرحلتين.

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة وزارة التعليم، بتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى بداية من العام الدراسي القادم.

وانطلقت هذه الدورات بمقارها علي النحو التالي: “مدرسة حسان بن ثابت مع المدرب ا. احمد الاشهب، مدرسة ذات الصواري مع المدرب ا. مصطفي قدورة، مدرسة الشيماء مع المدرب. ا. محمد العاتي، مدرسة 9 .يونيو مع المدرب. ا. نجيب مومن، مدرسة مجد العروبة مع المدرب. ا. مفتاح غميض، مدرسة خولة بنت الازور مع المدرب ا. يوسف جمجوم”.

ووجه المركز، الشكر والتقدير للمدربين وجميع العاملين بمكتب تدريب وتطوير التعليم زليتن وللعاملين بمراقبة شؤون التعليم زليتن و المعلمات المستهدفات وكل من دعم المكتب.

