المتواسط:

أعلنت شركة الخدمات العامة بمدينة درنة، بدء إزالة المخلفات المتراكمة في المدينة من أثر الحروب التي دارت فيها بين الجيش والجماعات اللإرهابية في الفترة السابقة لتسيير الحركة في الشوارع.

ومن جانهب، أوضح مدير شركة الخدمات العامة في مدينة درنة، طلال الهنشير، أن حملة الإزالات تمت في أحياء الساحل وباب طبرق، فيما فتحت الطرق في مدخل المدينة وأحياء باب شيحا.

وأضاف “الهنشير”، في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن بالرغم من ضعف الإمكانيات، وتضرر جزء كبير من آليات الشركة، إلا أن العمل سيستمر بالإمكانيات المتوفرة لتنظيف المدينة “مهما كانت الظروف”.

يشار إلى أن القائد العام لقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أعلن يوم الخميس تحرير كامل مدينة درنة من رسمياً من الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة لسنوات.

«خدمات درنة» تزيل المخلفات المتراكمة لفتح شوارع المدينة

