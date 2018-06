“مكافحة الهجرة” يرحل 56 سودانياً إلى بلادهم من الكفرة

المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، ترحيل 56 سودانيًا من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم براً قادمين من مركز إيواء قنفودة بمدينة بنغازي ومركز إيواء جالو.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أمس السبت، أنه تم ترحيل السودانيين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية عبر المنفذ الحدودي الرابط بين الكفرة ودولة السودان.

ويشار إلى أن جهاز الهجرة غير الشرعية في الكفرة كان قد رّحل منذ بدايات شهر رمضان الماضي قرابة الـ32 مهاجرا.

كما رحل منذ بداية العام الجاري قرابة الـ127 مهاجرا غير شرعي من أثيوبيا و150 سودانيا ارتيريا بينهم نساء وأطفال.

