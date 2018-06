خفر السواحل ينتشل جثث ثلاثة أطفال قبالة شواطئ طرابلس

المتوسط:

أعلن خفر السواحل الليبي، انتشال جثث ثلاثة أطفال قبالة شواطئ مدينة طرابلس، أمس السبت، إثر غرق مركب يقل أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل غرب ليبيا.

وحذر عناصر من حرس السواحل الليبي، من مخاوف غرق نحو 100 شخص كانوا على متن قارب يقل مهاجرين.

وفي حادث منفصل، أعلن خفر السواحل انتشال 345 مهاجراً قبالة مدينة القرة بوللي أمس ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية .

وأبحر المركب فجر أمس من سواحل منطقة القره بوللي على بعد 50 كلم شرق العاصمة طرابلس وفق ناجين، وبعد ساعات من إبحاره حدث انفجار فيه واشتعلت النار في محركه، وبدأ الماء يتسرب إليه، وحاول المهاجرون التشبث بقسم من المركب أو بصفائح وقود سقطت في البحر .

