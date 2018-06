“حراك ليبيا” يطالب الجيش بالتصدي لأي استعمار أجنبي

المتوسط:

طالب حراك ليبيا إلى السلام بطرابلس، اليوم الأحد، القوات المسلحة الليبية بكافة وحداتها، بالتصدي لأي استعمار أجنبي أو أي قوة تدخل الأراضي الليبية وتخترق السيادة الوطنية.

وأوضح الحراك، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، أنه يستنكر عزم بعض الدول لإقامة معسكرات في الجنوب الليبي، مؤكدًا أنه على القوات المسلحة الليبية أخذ الاحتياطاتها ضد هذه التهديدات منذ هذه اللحظة.

وأضاف الحراك، أن ما تعتزم عليه بعض الدول لإقامة معسكرات بحجة منع الهجرة غير الشرعية، ما هي إلا حجة لمخططات خبيثة لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا لمصالح خاصة لهذه الدول الأجنبية.

